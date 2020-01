© foto di stefano tedeschi

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante ed il nome individuato potrebbe essere quello di Andrea Pinamonti. Così l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Napoli, obiettivo punta: c'è Pinamonti". Non è la prima scelta, ma è un calciatore che piace: perché è giovane, perché ha talento, perché ha margini di crescita, stando anche a quello che è il pensiero di Aurelio De Laurentiis e dell'area tecnica. Perché Andrea Pinamonti è del 99, perché ha realizzato 4 gol in 6 gare al Mondiale Under 20 dello scorso anno, perché finora non è riuscito ad imporsi in Serie A, ma per le caratteristiche che ha mostrato, il Napoli ha la sensazione di portarsi a casa una seconda opzione che può diventare ben presto protagonista. Sul cartellino c'è poco da discutere: servono 18 milioni da versare nelle casse del Genoa che ha un riscatto obbligatorio da esercitare con l'Inter.