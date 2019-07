Il Mattino, Napoli: "Ora c'è il tesoretto per Icardi o Pepé"

© foto di Alessio Del Lungo

"Rog va al Cagliari, ora c'è il tesoretto per Icardi o Pepé". Questo il titolo che utilizza Il Mattino nel taglio alto della sua prima pagina sul Napoli. L'argomento viene approfondito a pagina 19 con il titolo seguente: "Divisi tra Pepé e Icardi". Gli azzurri cercano un bomber giovane da trenta gol ed i profili giusti rispondono ai giocatori di Lille e Inter. Il presidente dell'Atletico Madrid smentisce in parte le trattative per James Rodriguez: "Non so nulla".