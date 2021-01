Il Mattino: "Napoli, Osimhen studia il rientro. Al top contro la Juve in Supercoppa"

Giornata importante per Victor Osimhen, che verrà visitato a Castel Volturno per fare il punto sull'infortunio, in modo da stabilire il programma da seguire nei prossimi giorni. A darne notizia è Il Mattino, secondo il quale potrebbe volerci ancora un po' di tempo perché il nigeriano, che è comunque in ripresa, si alleni con il gruppo: "In questo caso, considerando anche il tempo necessario per ritrovare la migliore condizione atletica, Osimhen potrebbe rientrare per la sfida con la Fiorentina il 17 gennaio", si legge. Se così fosse, la sua presenza sarebbe garantita per le sfide più importanti di gennaio, a cominciare dalla finale di Supercoppa contro la Juventus, in programma il 20.