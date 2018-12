Il Mattino, Napoli: "Ounas e Lazzari: le alternative non mancano"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Se Callejon non è più in intoccabile nell'undici titolare è perché le alternative presenti nella rosa del Napoli sono cresciute. In particolare Adam Ounas al quale Il Mattino dedica spazio sulle sue pagine sportive. "Le alternative non mancano" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo che parla della crescita dell'algerino "anche nel ruolo di seconda punta esterna". Altre alternative, poi, potrebbero arrivare anche dal mercato con Manuel Lazzari della SPAL nel mirino per la prossima estate.