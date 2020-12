Il Mattino: "Napoli, pagati gli stipendi di settembre. Il club ha anticipato la scadenza"

Il Mattino oggi in edicola si sofferma sul caso stipendi, titolando: "Napoli, pagati gli stipendi di settembre. Il club ha anticipato la scadenza". Stipendi accreditati regolarmente per calciatori e staff del Napoli, proprio in queste ore. Il club non ha atteso la scadenza di oggi, anticipando di un giorno il pagamento. Da ricordare come in questa stagione le mensilità siano dieci, con spalmati anche gli ingaggi di luglio e agosto.