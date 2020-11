Il Mattino: "Napoli piange il suo mito. Stasera lungo applauso dopo il minuto di silenzio"

vedi letture

Il Mattino celebra Diego Armando Maradona. "Napoli piange il suo mito. Stasera lungo applauso dopo il minuto di silenzio" scrive il quotidiano campano. La Napoli di Diego è scesa in strada per l'ultimo saluto al Diez. Sciarpe, smartphone con le canzoncine a lui dedicate, bandiere, foto, striscioni, autoradio con le cronache dei tempi d'oro. La città ha cercato i luoghi simbolo di Diego: i murales a San Giovanni e ai Quartieri Spagnoli, lo stadio San Paolo e il cancello azzurro del campo Paradiso a Soccavo. La unica e vera casa di Diego è stata il San Paolo e i fari resteranno accesi per tutta la notte in segno di lutto e di omaggio. Appuntamento stasera prima della partita: dopo il minuto di silenzio dai balconi un mega applauso.