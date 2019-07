Il Mattino: "Napoli, pressing su James. Spunta Tierney"

Nelle pagine sportive de Il Mattino si parla tanto di Napoli. Argomento principe è ovviamente il calciomercato, con tante trattative in atto. I partenopei, in attesa di annunciare il colpo Manolas, pensano infatti anche a completare l'arrivo di James Rodriguez, per il quale manca solo il sì del Real Madrid. Serve inoltre un innesto a sinistra per la difesa: l'alternativa a Castagne è ora lo scozzese Tierney. A centrocampo l'obiettivo principale è sempre Veretout, ma si segue con interesse anche il turco Elmas del Fenerbahce.

De Laurentiis prepara i tagli - Per finanziare il mercato, il Napoli ha bisogno anche di cedere. Tanti i giocatori con la valigia in mano, a partire dalla difesa, dove sono pronti a salutare Hysaj e Mario Rui. Le offerte non mancano, con il portoghese che potrebbe andare al Torino, che segue anche Verdi. Con il Parma si lavora per sistemare Sepe, Grassi e Inglese, mentre si attende l'ufficialità di Albiol al Villarreal. Ci sono da sistemare anche Rog e Ounas, senza dimenticare tutti gli altri giocatori che rientrano dai prestiti in categorie inferiori: Tutino e Palmiero su tutti.