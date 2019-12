Il Mattino: "Napoli, regista cercasi"

© foto di stefano tedeschi

"Napoli, regista cercasi", è il titolo in prima pagina sull'edizione de Il Mattino. Gattuso ha le idee chiare. Per svoltare, il suo Napoli ha bisogno di un cervello pensante in mezzo al campo. Un giocatore che metta ordine e che faccia ripartire rapidamente l'azione. Si tratta di caratteristiche che non possiede nessuno dei centrocampisti attualmente già in rosa, motivo per il quale l'allenatore azzurro ha già iniziato a parlare con Giuntoli e De Laurentiis. In tal senso l'uomo giusto potrebbe essere quel Lucas Torreira che al Napoli piaceva prima ancora della sua partenza per l'Inghilterra. La pista parallela a quella di Torreira porta a Sander Berge, regista norvegese del Genk che il Napoli conosce da ben prima della doppia sfida del girone di Champions.