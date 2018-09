Archiviata la pausa per le Nazionali in casa Napoli è iniziato l'avvicinamento al match di sabato contro la Fiorentina. "Riecco i viola, quella partita persa da Sarri in albergo" è il titolo del pezzo con il quale Il Mattino si approccia alla gara del San Paolo. "Per il tecnico - si legge ancora - decisiva la vittoria della Juventus sul morale degli azzurri".