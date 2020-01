© foto di stefano tedeschi

Dopo la vittoria nei quarti di Coppa Italia si guarda già al futuro in casa Napoli, con ben quattro azzurri pronti al rinnovo di contratto, ed Il Mattino titola: "Napoli, rinnovi per 4 azzurri". Pochi giorni per i primi annunci di rinnovo: è pronta la fumata bianca per Maksimovic, Milik, Allan e Zilienski e si attende solo la fine di questa sessione di mercato per la comunicazione ufficiale. Il Napoli è andato incontro alle richieste degli agenti dei quattro e ha superato gli ultimi ostacoli. Nessuna svolta, invece, per i due in scadenza, Callejon e Mertens: non ci sono appuntamenti con i rispettivi procuratori e soprattutto per il belga non sembra ci siano prospettive per una permanenza in azzurro.