© foto di Alessio Del Lungo

"Rodriguez, no del Milan. Petagna solo da luglio". Questo il titolo che Il Mattino nella sua edizione odierna dedica al Napoli al suo interno, a pagina 18. Il club rossonero decide di rifiutare la richiesta di prestito della squadra di Gattuso, suo ex allenatore. Venti milioni per la punta: oggi le visite, poi concluderà la stagione con la SPAL per centrare la salvezza.