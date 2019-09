Il Mattino: “Napoli, segnali di 4-4-2”

“Napoli segnali di 4-4-2”. Questo il titolo a pagina 16 che l’edizione odierna de Il Mattino dedica al Napoli di Carlo Ancelotti: “Il tecnico per l’esordio al San Paolo con la Samp può riproporre l’assetto della ripresa con la Juve. Insigne ancora in forse per il match di sabato. In dubbio anche Milik che ha ripreso sul campo. Younes può essere la carta a sorpresa sulla sinistra o da seconda punta. Llorente comincia in panchina.

Lozano, quel fenomeno illuminato dal signore - Spazio a pagina 17 per il neo acquisto del Napoli: il messicano Lozano che ha già segnato il suo primo gol in Serie A contro la Juve: “Il nuovo attaccante del Napoli è cresciuto in un istituto di padri maristi e a 11 anni lascio la famiglia per realizzare il sogno di diventare calciatore”.