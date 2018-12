Notte di Champions assolutamente da non sbagliare per il Napoli di Carlo Ancelotti chiamato a centrare la qualificazione agli ottavi di finale in casa del Liverpool. "Siamo forti manca solo la ciliegina" titola Il Mattino quest'oggi per raccontare la vigilia del match di Anfield. "E' la partita del vero salto di qualità" scrive ancora il quotidiano partenopeo.