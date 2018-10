Il Mattino, Napoli: "Sorriso Insigne, c'è con il PSG"

Il Camp Nou per proseguire un percorso di crescita intrapreso, e che sta regalando all’Inter di Spalletti faticose soddisfazioni. Gioie, certamente, perché la striscia di risultati positivi è evidentemente sotto gli occhi di tutti ed ha consentito alla squadra nerazzurra di accrescere...

Fiorentina, fissato il prezzo per Nikola Milenkovic

Ag. Karnezis: "Concorrenza? Non è un problema. Felice del Napoli"

Ferrero: "Un punto per uno non fa male a nessuno"

Chievo, a gennaio un rinforzo per Ventura: può arrivare El Kaddouri

Samp, Ramirez: "Ci è mancata cattiveria in area. Pari giusto"

Audero: "Importante non prendere gol"

PSG, ag. Buffon: "Incredule al sorteggio, girone difficile. Napoli in corsa"

Lo 0-0, da odiato a gradito. Per il Sassuolo più certezze e personalità

Inter, Padelli in dubbio per l'anno prossimo. Piace Cragno

Wanda Nara: "Icardi deve stare in area di rigore!"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 ottobre

Pescara, Sebastiani: "Campagnaro mister in campo, può giocare mentre fuma"

Mou e Ronaldo: amore e odio in vista del Teatro dei Sogni

Corbo: "Napoli, Ancelotti preparerà novità per il PSG"

Taglio alto della prima pagina de Il Mattino dedicata al Napoli e in particolare al match di Champions League che attende la formazione di Carlo Ancelotti in casa del PSG. "Sorriso Insigne, c'è con il PSG". Sul match si è espresso anche Aurelio De Laurentiis, patron partenopeo, che ha detto "A Parigi senza paura".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy