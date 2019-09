© foto di Mattia Verdorale

"Napoli, sprint sulle fasce". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de Il Mattino questa mattina in edicola. Titolo dedicato al Napoli e agli interpreti di Ancelotti lungo le fasce: "Contro il Liverpool i protagonisti assoluti sono stati i due terzini bassi. Di Lorenzo è arrivato in estato. Mario Rui era deciso ad andare via".