© foto di Alessio Del Lungo

"La stretta finale per Lobotka, ballano solo 2 milioni". Questo il titolo che dedica in edicola quest'oggi Il Mattino al suo interno, a pagina 20, al Napoli. Summit di mercato in Spagna e fumata grigia. Il Celta Vigo - si legge - ha abbassato la sua richiesta ed adesso si può chiudere per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.