Il Mattino: "Napoli, tagli sugli stipendi ancora in stand by"

Il Mattino oggi in edicola titola: "Napoli, tagli sugli stipendi ancora in stand by". Gli azzurri sosterranno a casa tre tamponi prima di riprendere gli allenamenti. La procedura partirà già nei prossimi giorni. Appena verrà comunicata la data della ripartenza i partenopei si metteranno in moto con il loro protocollo sanitario. Il gruppo di lavoro, di circa 50 persone, è già stato individuato. Resta un solo ultimo nodo da sciogliere, quello legato al taglio degli stipendi.