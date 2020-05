Il Mattino: "Napoli, tutti negativi i primi tamponi"

"Napoli, tutti negativi i primi tamponi". Questo il titolo a pagina 18 che Il Mattino dedica ai risultati dei primi test medici effettuati sui calciatori partenopei: "Tutti negativi i tamponi per il Covid 19 degli azzurri, solo quello di Karnezis verrà analizzato oggi perché non è stato possibile farlo ieri per problemi tecnici (in giornata, quindi, è atteso anche l'esito di quello del portiere greco). I calciatori effettueranno oggi il secondo ciclo di tamponi a distanza di 48 ore per avere l'ok al via libera definitivo per la ripresa degli allenamenti individuali fissati per sabato a Castel Volturno. Previsti oggi anche i test sierologici".