Il Mattino: "Napoli, un passo indietro"

"Napoli, un passo indietro". A pagina 26 titola così Il Mattino sulla sconfitta casalinga rimediata dal Napoli: "Contro il Lecce sesta sconfitta in casa per gli azzurri: si rivedono i soliti errori in difesa e nella precisione offensiva. Sulla gara per il rigore non dato per fallo su Milik. L'arbitro non va a rivedere al Var e ammonisce il polacco per simulazione".