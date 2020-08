Il Mattino: "Napoli-Under, il vertice"

Oggi potrebbe essere una giornata cruciale per lo scambio Milik-Under, con Giuntoli e Chiavelli che incontreranno gli agenti del turco per provare a limare la distanza sull'ingaggio: "Napoli-Under, il vertice", titola Il Mattino. A Roma il turco guadagna 2,5 milioni a stagione e vorrebbe arrivare più o meno a 4. Ecco, questa distanza dà l'idea dell'ingorgo in cui è finito Milik: perché ormai il suo addio al Napoli non dipende più da lui. Se il Napoli raggiunge l'intesa con Under, ecco che potrebbe essere il via al risiko tra attaccanti, con Dzeko che andrebbe alla Juve e Milik alla Roma. Ma la strada non è ancora del tutto in discesa.