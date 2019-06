Il Mattino: "Napoli-Veretout, stretta finale"

Sulle pagine de Il Mattino si parla molto di Napoli, in particolare di calciomercato. "Napoli-Veretout, stretta finale" è infatti il titolo della pagina sportiva, con i partenopei che stanno attendendo il passaggio ufficiale alla nuova proprietà viola per formalizzare l'offerta per il centrocampista francese. Il suo agente è Mario Giuffredi, lo stesso di Di Lorenzo, cosa che potrebbe accelerare le operazioni. In uscita ci sono sempre Diawara e Rog, mentre c'è da valutare la posizione di Allan, seguito sempre dal Paris Saint Germain. In attacco piace lo spagnolo Rodrigo, pista comunque molto costosa, mentre è uscita una voce relativa a Diego Costa, ma l'ingaggio è proibitivo. Come terzino sinistro, i nomi sono sempre quelli di Castagne, Grimaldo e Theo Hernandez.