Il Mattino: "Napoli, via ai rinnovi: chi va e chi resta. E rispunta Veretout"

"Napoli, via ai rinnovi: chi va e chi resta. E rispunta Veretout". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto, che Il Mattino dedica al Napoli di Gattuso: "Dopo l'accordo con Mertens saranno sistemate le posizioni di Hysaj, Maksimovic e Zielinski. Torna l'ipotesi Veretout per sostituire Allan. Il ds Giuntoli sulle tracce di Castrovilli e Tonali".