© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Napoli, vinci la sfida dei bomber", si legge questa mattina sulle pagine de Il Secolo XIX. Oggi al Tardini in campo Milik e Inglese: potevano essere compagni in azzurro e vivono momenti di forma diversi. Il polacco non segna da dicembre in casa del Cagliari. L'italiano in prestito al Parma ha già realizzato 8 reti.