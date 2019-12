© foto di stefano tedeschi

"Napoli, vittoria all'ultimo minuto", è il titolo in prima pagina sull'edizione odierna de Il Mattino. Il guizzo di Elmas (contrastato da Obiang) all'ultimo secondo regala un successo al Napoli preziosissimo sotto tutti i punti di vista. Interrotta finalmente la lunghissima striscia negativa, tre punti che servono per il morale del gruppo e per cominciare un po' ad aggiustare la classifica. Un'iniezione di fiducia importante per il nuovo compito di Gattuso che dopo la sosta potrà riprendere il lavoro in un'atmosfera di maggiore serenità. Gli azzurri reagiscono nel momento più difficile e cioè dopo un primo tempo inguardabile e dopo i fischi dei tifosi nell'intervallo.