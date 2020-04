Il Mattino: "Napoli, Zielinski il rinnovo è ad un passo"

L'edizione de Il Mattino titola stamane: "Zielinski il rinnovo è ad un passo". Uno è a un passo dal rinnovo, l'altro a un passo dall'addio: strade opposte per i polacchi del Napoli. Zielinski è sempre più avviato ad essere il primo a prolungare l'intesa con il club azzurro, nessun segnale positivo in tal senso invece per Milik che invece è sempre più vicino al capolinea della sua avventura a Napoli. Proficui gli ultimi contatti telefonici, assottigliate le distanze, Zielinski vicino a mettere nero su bianco appena riprenderanno le attività, in programma un briefing per definire la situazione. Le basi dell'accordo sono già tracciate e cioè il prolungamento per altri 4 anni (o anche cinque) e l'aumento dell'ingaggio (che passerà da 1.5 milioni più o meno a 2.5), da definire l'inserimento di una clausola rescissoria (da 100 milioni) e alcuni aspetti legati ai diritti d'immagine.