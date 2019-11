© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli che verrà, titolando: "Noi, il futuro del Napoli". Dopo essere stati protagonisti di pagine importanti nella storia del Napoli, Mertens, Callejon, Allan e lo stesso Insigne sembrano destinati a cambiare aria. L'ammutinamento del San Paolo della settimana scorsa è stata solo la punta di un iceberg che oramai si stava formando da tempo. La fine di un ciclo che non ammette ripensamenti. Un'ossatura che si rispetti non può che partire dal portiere, e in questo caso il Napoli può sentirsi in mani più che sicure come quelle di Alex Meret. Poi Giovanni Di Lorenzo, Elmas e Lozano: da loro quattro ripartirà il Napoli.