Il Mattino: "Nona vittoria per l'Italia. Di Lorenzo buona la prima"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola così sulla vittoria dell'Italia di ieri sera in Liechtenstein: "Di Lorenzo buona la prima". L'Italia vince ancora, prosegue la marcia inarrestabile degli azzurri, già qualificati per Euro 2020, con il 5-0 sul Liechtenstein. Mancini con il nono successo consecutivo sulla panchina della Nazionale eguaglia il record di Pozzo. Esordio dal primo minuto per Di Lorenzo, il terzino del Napoli che dopo un errore in avvio, sale di livello e spinge molto sulla destra. Anche nell'esordio con la maglia dell'Italia dimostra di avere grande personalità e di potersela giocare fino in fondo per un posto agli Europei.