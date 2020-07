Il Mattino: "Oggi Napoli-Milan. Gattuso, la sfida a Ibrahimovic e l'esame per la Champions"

Questa sera alle 21.45 il Napoli di Gennaro Gattuso sfiderà il suo passato. Al San Paolo arriva il Milan di Stefano Pioli per uno spareggio importante per le zone alte della classifica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Oggi Napoli-Milan. Gattuso, la sfida a Ibrahimovic e l'esame per la Champions".