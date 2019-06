© foto di stefano tedeschi

In prima pagina sull'edizione nazionale odierna de Il Mattino campeggia un titolo dedicato alla Nazionale femminile: "Oltre 7.3 milioni di spettatori per le azzurre in TV". Le ragazze di mister Milena Bertolini stanno riscuotendo un ottimo successo, arrivando a collezionare oltre 7 milioni di spettatori davanti la TV. Numeri destinati ad aumentare con il progredire della competizione iridata.