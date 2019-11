© foto di stefano tedeschi

La situazione di Dries Mertens in casa Napoli non è delle più semplici, ed è facile ipotizzare una sua cessione già nel prossimo mercato di gennaio. L'edizione odierna de Il Mattino titola: "Ora anche la Juventus allunga lo sguardo su Mertens". Sul belga la Roma è tornata a farsi sentire, con l'Inter c'è stato un abboccamento, ma molto dipenderà da quel che accadrà sul campo e a livello ambientale. Tottenham ed Arsenal, in Premier, hanno preso informazioni in modo insistente. Ma anche gli uomini di mercato della Juve hanno fatto un sondaggio. Non un concreto interessamento della Juve, ma solo di una raccolta di informazioni.