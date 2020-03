Il Mattino: "Ora l'UEFA pensi seriamente al rinvio degli Europei"

L'edizione odierna de Il Mattino titola in taglio alto di prima pagina: "Ora l'UEFA pensi seriamente al rinvio degli Europei". Oggi in Lega verranno definiti ufficialmente i programmi delle prossime giornate, con anticipi e posticipi. L'accordo di mercoledì al Coni, votato da 19 presidenti, prevede lo slittamento della giornata.Il punto sono gli Europei. Per questo tutti vanno di fretta. Ma poiché, per la prima volta, i presidenti hanno iniziato anche a prevedere l'ipotesi di uno stop (il calcio sarà costretto alla quarantena nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo al Covid-19) Tommasi si fa portavoce di quello che un po' tutti cominciano a pensare: spostare la data di Euro2020.