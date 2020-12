Il Mattino: "Osimhen ad Anversa per la riabilitazione. Al top per la Supercoppa contro la Juve"

"Osimhen ad Anversa per la riabilitazione. Al top per la Supercoppa contro la Juve". Questo il titolo che Il Mattino utilizza nella sua edizione odierna. Il nigeriano si trova in Belgio presso il centro "Move to cure" di Lieven Maesschalck per proseguire la riatletizzazione di spalla e braccio dai sette ai dieci giorni e tornerà alla fine della prossima settimana a Napoli, per poi poter riprendere la preparazione con il gruppo. Il rientro tra i convocati è previsto per il Cagliari, il 3 gennaio 2021, per arrivare subito al top in Supercoppa contro la Juventus il 20 gennaio.