Il Mattino: "Osimhen, ancora un tris"

L'edizione de Il Mattino oggi in edicola apre con la tripletta messa a segno dall'attaccante del Napoli: "Osimhen, ancora un tris". Il nuovo corso deve essere leggerezza, levità, giovinezza. Con i punti esclamativi di Osimhen. Che anche contro il Teramo, (avversario di serie C nello stesso girone del Bari) non tradisce: tre gol in poco più di un'oretta di gioco scanditi da movimenti da attaccante verace. Il cardinale Sepe auspicava la tripletta in cinque minuti, ma anche così il vescovo di Napoli può essere contento. I gol d'estate, quelli che non valgono punti, sono ingannatori come i baci a mezzanotte della canzone e non c'è mai davvero da fidarsi. Ma Victor dà segnali importanti, soprattutto di crescita atletica: con l'Aquila dopo trenta minuti era col fiatone, ieri ha continuato a correre fin quasi alla fine dei suoi 75 minuti in campo. Se va avanti così, per il Parma la sua stella sarà pronta a splendere.