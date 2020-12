Il Mattino: "Osimhen in Belgio per curare la spalla. Rientro nel 2021?"

Ancora problemi per Victor Osimhen, alle prese con il lungo infortunio alla spalla patito in nazionale. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'attaccante del Napoli è ora in Belgio per curare l'articolazione danneggiata: "Rientro nel 2021?" si chiede il quotidiano. E' partito alla volta di Anversa, per andare in un centro specialistico per un consulto alla spalla infortunata: proseguirà lì il percorso di fisioterapia: una decisione concordata con il club, per poi fare ritorno a Napoli al termine della prossima settimana e tornare disponibile ad inizio 2021 contro il Cagliari.