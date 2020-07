Il Mattino: "Osimhen, irrompe il Liverpool"

vedi letture

Il Mattino in edicola quest'oggi aggiorna nelle proprie pagine interne sulla trattativa che sta infiammando il mercato del Napoli: "Osimhen, irrompe il Liverpool", titola il quotidiano. Il nuovo agente sonda la Premier, i Reds offrirebbero sette milioni. Trattativa molto difficile per il Napoli, che s'era già accordato con il Lille. Il club azzurro sta lavorando ad un piano B per l'attaccante: in prima linea Azmoun e Jovic. Resta la suggestione Immobile.