Il Mattino: "Osimhen o Azmoun, il Napoli sceglie"

Il Mattino oggi in edicola apre la sezione sportiva con il calciomercato del Napoli: "Osimhen o Azmoun, il Napoli sceglie". Il cerchio si stringe: Osimhen il primo profilo individuato dal Napoli sul mercato per l'attacco, il 21enne nigeriano del Lilla. L'altro nome è Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Due situazioni monitorate da tempo ma strettamente collegate ai movimenti in uscita e in maniera particolare a quello che sarà il futuro di Milik. Altri due profili seguiti dal Napoli sono gli esterni di attacco Boga e Orsolini.