Il Mattino: "Ospedali, allarme in Campania"

L'edizione odierna de Il Mattino titola oggi in prima pagina: "Ospedali, allarme in Campania". Mentre in Italia, per il quarto giorno consecutivo, si registra un calo di positivi e di decessi, in Campania - dove ieri sono stati registrati altri 110 casi - è allarme per le forniture ospedaliere. Il governatore De Luca attacca il governo: "Non arrivano i respiratori, test e mascherine così conteremo solo i morti". Caos nell'assistenza, scarseggiano anche gli antivirali.