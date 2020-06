Il Mattino: "Palla al centro, il Napoli vuole la Coppa"

vedi letture

Titolo in prima pagina per Il Mattino che recita: "Palla al centro, il Napoli vuole la Coppa".Rino Gattuso e Antonio Conte preparano la partita di questa sera neppure fosse la finale di un Mondiale. Tra formazioni nascoste, un mutismo persino gradito, un po' di preoccupazioni. Perché, in ogni caso, sia per l'uno che per l'altro, passare il turno è uno degli obiettivi di questa stagione extralarge, che non finirà mai. Stasera, si sa, è una grande incognita: il Napoli non gioca una partita dal 29 febbraio, con il Torino. L'Inter dall'8 marzo, la notte della sfida alla Juventus.