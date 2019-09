Il Mattino, parla Ancelotti: "Meritavamo la vittoria"

© foto di stefano tedeschi

La sconfitta di ieri sera contro il Cagliari non va giù a mister Ancelotti, e l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Meritavamo la vittoria". "Le notti così possono lasciare ferite laceranti. Ancelotti prova a nasconderle. Ma è troppo un vecchio marinaio per non capire che gare come quella col Cagliari, con Maran che ha piazzato un bus davanti alla porta, si devono vincere al 90' e non perdere ancora una volta al fotofinish come con la Juventus con un contropiede che ha mostrato tutte le lacune del Napoli di questi tempi", prosegue il quotidiano.