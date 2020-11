Il Mattino, parla De Laurentiis: "Fummo costretti a non partire"

Si è tenuta ieri l'udienza presso la Corte d'Appello contro lo 0-3 inflitto al Napoli nel match contro la Juventus, ed Il Mattino titola stamane in taglio alto di prima pagina con le parole del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis: "Fummo costretti a non partire". La decisione presa dalla Corte d'Appello verrà resa nota tra oggi e domani, con il Napoli che spera di poter tornare a far valere il campo e non le aule di tribunale.