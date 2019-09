Il Mattino, parla De Laurentiis: "In campo chi è in forma"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica uno spazio al Napoli a pagina 18 con le parole di Aurelio De Laurentiis: "In campo chi è in forma". Il presidente punge: "Il ko con la Juventus? Meglio schierare chi era più allenato, ma capisco Ancelotti perché è difficile lasciare fuori giocatori importanti per questa squadra".