© foto di stefano tedeschi

Sezione sportiva de Il Mattino dedicata a Rino Gattuso ed alle sue prime parole alla squadra, con il titolo: "Non dovete fermarvi mai!". Il secondo giorno napoletano di Gattuso è stato all'insegna delle riunioni: dalle 8 è stato a lungo con il suo staff per definire alcune modifiche alle abitudini della squadra. Rino è severo. Probabilmente per primo con se stesso. Le sue parole sono frecciate. "Se giocate male sarà colpa mia, se non segnate sarà colpa mia... Quindi non dovete fermarvi mai".