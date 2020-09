Il Mattino, parla il CT della Nigeria: "Osimhen un predestinato"

"Osimhen un predestinato", parole di Rohr, CT della Nigeria, con le quali titola Il Mattino oggi in edicola. Così descrive l'attaccante del Napoli: "Un grande calciatore, molto importante per noi e lo sarà ancora di più sopratutto grazie all'esperienza che potrà fare in un top club come il Napoli. Anche se giovane, ha tanta qualità e la farà vedere in Italia. Il nuovo Drogba? Non è ancora come Drogba, potrebbe diventarlo lavorando molto per esaltare le sue doti. Ho visto in Champions come gioca il Napoli, Victor potrà sfruttare gli spazi che creano i suoi nuovi compagni. È intelligente e preparato, sa adattarsi ai compagni e al sistema di gioco. Micidiale negli spazi, può giocare da prima punta o con un partner. Ha fisico e velocità, ottimo destro e sinistro e soprattutto grande feeling con il gol".