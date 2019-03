© foto di IceOnFire PC

"Nessun mal di pancia, ma dopo la Juve abbiamo ricevuto tante critiche sui social". Così Roberto Insigne spiega, a Il Mattino di oggi, le parole del fratello Lorenzo dopo le tante critiche ricevute, specie in riferimento al calcio di rigore fallito contro la Juventus, che in molti non gli hanno perdonato. Per i tifosi che amano davvero il capitano del Napoli una rassicurazione "Lorenzo ama Napoli, tornerà a disposizione per l'Arsenal".