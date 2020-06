Il Mattino, parla Malagò: "Il calcio riscriva le sue regole"

L'edizione odierna de Il Mattino riporta un'intervista esclusiva al presidente del CONI Giovanni Malagò, dal titolo: "Il calcio riscriva le sue regole". Tanti i temi toccati da Malagò nel corso della lunga intervista rilasciata, tra cui quello del futuro del calcio, a partire dalla riforma dei club professionistici: "Sarebbe un grave errore se il calcio non utilizzasse questa occasione, se non sfruttasse - rigorosamente tra virgolette - il momento. Vedo che tutti i protagonisti, dal presidente federale ai presidenti delle Leghe, sono d'accordo sulle riforme. Come nel caso del piano B, ognuno lo declina a modo suo, tirando il lenzuolo dalla propria parte. Bisogna cogliere questa straordinarietà: vale per la Federcalcio e per le altre federazioni, come per il Coni, perché ci dedicheremo anche noi alle riforme dopo la legge delega. La situazione che si è creata a causa del Coronavirus spinge a fare questo tipo di interventi"