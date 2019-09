Il Mattino, parla Mancini: "Questa Italia può vincere l'Europeo"

© foto di stefano tedeschi

In prima pagina sull'edizione odierna de Il Mattino trova spazio un'intervista esclusiva al Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, con titolo: "Questa Italia può vincere l'Europeo". "Non possiamo andare all'Europeo non avendo come obiettivo vincerlo. Siamo l'Italia, con la nostra storia, con la nostra tradizione", queste le parole del CT, che prosegue: " L'obiettivo deve essere questo, poi magari non ce la facciamo ma l'obiettivo non può non essere quello di arrivare primi. Siamo l'Italia, lo dice la nostra storia, lo dicono le coppe del mondo che abbiamo conquistato: non esiste giocare per arrivare secondi".