Il Mattino: "Parte il Napoli, mille tifosi con la mascherina"

E' andato in scena ieri il primo allenamento del Napoli 2020/2021, con la presenza di mille tifosi sugli spalti, e così Il Mattino titola: "Parte il Napoli, mille tifosi con la mascherina". I mille hanno dato il massimo, sono stati lo spettacolo che ha fatto da contorno al primo allenamento del Napoli di questa nuova stagione distante appena 16 giorni dalla vecchia. Da Barcellona a Castel di Sangro. Osimhen e Rrahmani sono i due volti nuovi, molti di quelli che andranno via sono ancora qui. Lo spettacolo sono le urla dei tifosi, più che quelle di Ringhio che nel buio degli stadi vuoti in tanti si sono abituati a riconoscere. Ma è una gioia vedere i mille urlare per un gol di Elmas, per un lancio di Koulibaly, per il primo slalom di Insigne. I tifosi sono sparpagliati su queste tribune immense che possono arrivare anche a 7mila spettatori.