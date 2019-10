Caso patenti comprate in Campania. Il Mattino nel taglio alto scrive: "Patenti facili, Zaza nel mirino. Ha pagato 7mila euro". Dalle intercettazioni è spuntato fuori anche il nome di Simone Zaza. L'attaccante avrebbe versato 7mila euro per ottenere in cambio la patente di guida. L'attaccante, all'epoca dei fatti (si parla del 2015), giocava nella Juve. Zaza non è indagato e non ha mai sostenuto i quiz 'truccati'.