Il Mattino: "Paura Insigne, lacrime dopo il gol, operazione recupero per il Barça"

vedi letture

Tiene banco in casa Napoli la situazione legata alle condizioni di Lorenzo Insigne. L'attaccante partenopeo, a segno ieri nel 3-1 contro la Lazio, si è infortunato ed è a rischio per il match contro il Barcellona. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Paura Insigne, lacrime dopo il gol, operazione recupero per il Barça".