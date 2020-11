Il Mattino: "Paura per Maradona: ricoverato d'urgenza"

Diego Armando Maradona solo pochi giorni fa ha compiuto 60 anni, con un'intera giornata in cui il calcio mondiale ha dedicato un momento per fare gli auguri al campione argentino, ma ora torna alla cronaca, questa volta per un ricovero ospedaliero improvviso. Il Mattino oggi in edicola titola: "Paura per Maradona: ricoverato d'urgenza". Ancora si conosce poco sul motivo del ricovero, quel che è certo è che non si tratta di una cosa programmata nè dovrebbe a causa del Covid.